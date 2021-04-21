В Харькове разыскивают мужчину, который ограбил обменный пункт

20 апреля Харькове мужчина ограбил обменный пункт на 1 млн 600 тыс. грн и напал на кассира.

Женщина сообщила, что злоумышленник втолкнул ее внутрь, когда она закрывала дверь, а потом ударил в лицо и забрал деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Инцидент произошел вечером, на данный момент полиция города пытается установить личность преступника.







Ударил по голове и забрал 1,6 млн: в Харькове ограбили обменный пункт / 2 фотографии

На данный момент полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 187 о разбое, по этой статье мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Пострадавшую доставили в больницу, так как она имела телесные повреждения, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Пытались обокрасть собственное отделение

На Харьковщине две сотрудницы почты пытались похитить более 500 тыс. грн из почтового отделения.

Женщины заранее разработали план похищения мешка с деньгами, одна из них работала в кассе, другая — заместителем директора.