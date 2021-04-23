В Мариуполе 35-летний мужчина пришел в супермаркет с топором, чтобы отомстить обидчикам его жены, которую там оскорбили из-за того, что была без маски.

Это не первый подобный инцидент. Пол года назад он разбил еще один магазин из-за того, что работники не отпустили ему товар, он не придерживался масочного режима.

После погрома мужчину задержали и привезли в полицию вместе с женой.

Правоохранители составили протокол.

Сейчас они изучают дело.

Нападение на парня в Мариуполе

В Мариуполе 18-летнего парня ранили из-за обычного замечания.

Он попросил компанию молодых людей разговаривать немного тише.

Другие новости о чрезвычайных происшествиях Украины читайте в материалах на сайте Факты ICTV.