В Мариуполе 35-летний мужчина пришел в супермаркет с топором, чтобы отомстить обидчикам его жены, которую там оскорбили из-за того, что была без маски.
Это не первый подобный инцидент. Пол года назад он разбил еще один магазин из-за того, что работники не отпустили ему товар, он не придерживался масочного режима.
После погрома мужчину задержали и привезли в полицию вместе с женой.
Правоохранители составили протокол.
Сейчас они изучают дело.
Нападение на парня в Мариуполе
В Мариуполе 18-летнего парня ранили из-за обычного замечания.
Он попросил компанию молодых людей разговаривать немного тише.
Другие новости о чрезвычайных происшествиях Украины читайте в материалах на сайте Факты ICTV.