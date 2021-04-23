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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Мстил за жену: в Мариуполе мужчина устроил погром в супермаркете

чоловік сокира

В Мариуполе 35-летний мужчина пришел в супермаркет с топором, чтобы отомстить обидчикам его жены, которую там оскорбили из-за того, что была без маски.

Это не первый подобный инцидент. Пол года назад он разбил еще один магазин из-за того, что работники не отпустили ему товар, он не придерживался масочного режима.

После погрома мужчину задержали и привезли в полицию вместе с женой.

Правоохранители составили протокол.

Сейчас они изучают дело.

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Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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