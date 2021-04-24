В Киеве на одной из парковок произошел вопиющий инцидент. Женщину с дочерью взяли в заложники, как только те сели в собственное авто.

Мужчина ворвался в салон и угрожая им пистолетом, потребовал $5 тыс.

60-тилетняя женщина не растерялась и начала затягивать время, убеждая нападающего, что такой суммы у них с собой нет.

— Они позвонили мужу одной из женщин, который вступил в диалог со злоумышленником. Тот пообещал привести деньги, но сообщил в полицию, — рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Полиция немедленно начала спецоперацию. Правоохранители работали тихо, чтобы преступник ничего не заподозрил.

— Это было сделано оперативниками чтобы не вызвать подозрение у преступника, что его действия контролируются и находятся под надзором полиции. Говорил, что у него есть несколько сообщников, которые пристально следят за ситуацией и могут вмешаться в любой момент, — добавил Корищенко.

Вместо мужа одной из жертв выкуп отнес полицейский. Злоумышленник схватил наличные, отпустил заложниц и начал убегать. Но правоохранители его догнали и скрутили.

30-летний горе-террорист родом из Хмельницкой области и сейчас живет неподалеку от места нападения. Своих жертв он выбирал наугад. Мужчине грозит до 12 лет заключения.

Эксперты советуют водителям пользоваться преимуществами современных автомобилей и не забывать о защитных функциях. Не лишним будет оглянуться, когда садитесь в авто.

Нападение на бригаду коммунальщиков

В Печерском районе Киева 21 апреля произошло резонансное нападение на бригаду коммунальщиков.

Нападающий на белом Renault Trafic упорно хотел проехать по заблокированному участку дороги. Мужчины сначала кричали, а потом начали толкаться.

Водитель Renault открыл огонь без предупреждения и совершенно неожиданно.