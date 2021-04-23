Полицейскую избила в Ровенской области нетрезвая женщина

В городе Вараш Ровенской области 30-летняя женщина в нетрезвом состоянии избила 47-летнюю полицейскую. Ее госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными повреждениями.

Злоумышленницу уже поместили в изолятор временного содержания.

Офицер полиции находилась на службе и по обращению местных жителей шла к заявителю в микрорайоне Строителей.

На месте она услышала угрозы от 30-летней женщины. После предупреждения злоумышленница начала нецензурно выражаться и провоцировать драку. Офицер полиции сообщила о конфликте по спецлинии 102. Когда это услышала обидчица, она набросилась на участковую, ударив ее по голове стеклянной бутылкой.

Вскоре приехал патруль полиции и задержал злоумышленницу.

— Пострадавшую полицейскую госпитализировали. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение мозга, трещину кости лобной области и многочисленные ушибы, — сообщили в полиции.

В отношении 30-летней женщины открыли дело по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В полиции также сообщили, что женщина злоупотребляет алкогольными напитками и уже неоднократно попадала в поле зрения силовиков. Она находится на учете за домашнее насилие.







В Ровенской области нетрезвая женщина жестоко избила полицейскую / 2 фотографии

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