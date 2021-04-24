В селе Белая Криница Ровенской области 40-летняя мать хотела убить 15-летнего сына. Женщина вонзила ему нож в грудь, когда тот спал в своей комнате.

Парень, проснувшись от этого, сам вызвал скорую. Медики забрали ребенка в больницу и обратились к правоохранителям, которые задержали злоумышленницу.

Полицейские, приехавшие на место происшествия, установили, что женщина умышленно и противоправно нанесла удар кухонным ножом в грудь сыну.

На момент трагедии ее муж также был в доме. Отец пострадавшего спал в соседней комнате.

По данным полиции, семья, в которой произошло нападение считается благополучной. Накануне нападения на парня между родственниками не было никаких скандалов.

Однако полицейские выяснили, что женщина собиралась расставаться с мужем и находилась в депрессии.











Вонзила нож в грудь, когда тот спал: в Ровенской области мать пыталась убить сына / 3 фотографии

У пострадавшего диагностировали непроникающую рану грудной клетки. После оказания помощи его отпустили домой.

Сейчас женщина задержана по статье 208 УПК Украины. Причины преступления устанавливаются.

Убийство супругов

В городе Подольск Одесской области в частном доме убили мужа и жену. Их мертвыми обнаружила соседка, которая зашла к ним домой утром. Она сразу сообщила о происшествии в полицию.

Во время следственных действий служебная собака привела правоохранителей к дому знакомого погибших. Накануне происшествия мужчина был в гостях у супругов и выпивал вместе с ними.