Вывоз военного оборудования из Украины пресекла СБУ

Служба безопасности Украины пресекла переправку за границу оборудования для военных кораблей. Его пытались вывезти из страны под видом гражданской продукции.
По данным следствия, сделку организовали бизнесмены, которые занимаются проектированием и изготовлением судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одну из стран Центральной Америки.
Бизнесмены внесли в сопроводительную документацию недостоверные сведения о происхождении груза и сферу его использования. На таможенном посту эту продукцию изъяли и отправили на экспертизу.
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении организаторам и участникам схемы.
Открыто дело по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины. Продолжается следствие.
Незаконный вывоз военного оборудования
В декабре 2020 года в Николаеве авиакомпания пыталась нелегально вывезти в одну из стран Ближнего Востока оборудование, которым комплектуют военно-транспортные самолеты.
Контрразведчики СБУ помешали незаконному вывозу военного оборудования.