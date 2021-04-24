Во Львовской области будут судить мужчину, который расстрелял собаку

В одном из сел Червоноградского района Львовской области мужчина пробрался на чужой двор и застрелил собаку.

Нападавшим оказался 29-летний мужчина. Что он делал во дворе чужого дома, пока неизвестно.

56-летняя хозяйка дома заявила, что даже не знакома с мужчиной.

Инцидент произошел днем: что могло привести к таким агрессивным действиям 29-летнего парня, не указывается.

Правоохранители установили, что задержанный застрелил собаку из гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-58.

Оружие и патроны изъяты и направлены на экспертизу. Уголовное производство открыто по по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибели) УК Украины.

Мужчине грозит крупный штраф, тюремное заключение сроком до полугода или условный срок до трех лет.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Убийство кота в Одесской области

В начале февраля в одном из сел Подольского района 16-летний подросток жестоко замучил бездомного кота, которого нашел на улице.

В полицию обратились соседи парня. Посреди улицы стоял самодельный деревянный крест, на котором гвоздями было прибито тело мертвого кота.

За содеянное ему грозит наказание в виде штрафа, ареста сроком до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.