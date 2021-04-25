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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Хмельницкой области авто столкнулось с микроавтобусом: погибли женщина и ребенок

В Хмельницкой области авто столкнулось с микроавтобусом: погибли женщина и ребенок

В Хмельницкой области авто столкнулось с грузовиком и загорелось. В результате аварии погибли два человека.

ДТП возле села Скаржинцы произошло с участием грузового микроавтобуса Mercedes и легкового Audi. В результате аварии последний загорелся.

В результате чего два человека погибли: женщина 1975 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Водителя легковушки с травмами различной степени госпитализировали. Водитель и пассажир Mercedes от госпитализации отказались.

  • В Хмельницкой области авто столкнулось с микроавтобусом: погибли женщина и ребенок
  • В Хмельницкой области авто столкнулось с микроавтобусом: погибли женщина и ребенок
  • В Хмельницкой области авто столкнулось с микроавтобусом: погибли женщина и ребенок
  • В Хмельницкой области авто столкнулось с микроавтобусом: погибли женщина и ребенок
В Хмельницкой области авто столкнулось с микроавтобусом: погибли женщина и ребенок / 2 фотографии

Авто влетіло у ставок – ДТП на Черкащині

У Черкаській області 17 квітня сталася смертельна ДТП. Троє чоловіків на автомобілі влетіли у ставок і перекинулись.

Загиблим було 36, 45 та 46 років. Згодом стало відомо, що вони втопилися на мілині.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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