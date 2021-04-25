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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Одесской области в колодце нашли тела четырех человек

В Одесской области в колодце нашли тела четырех человек

В Одесской области в колодце обнаружили тела трех мужчин и женщины.

Сейчас лишь известно, что умершие это местные жители.

— Тела трех мужчин и женщины обнаружили сегодня в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевкой ОТГ. Установлены их личности, все — местные жители в возрасте от 23 до 35 лет, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

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На данный момент на месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы.

  • В Одесской области в колодце нашли тела четырех человек
  • В Одесской области в колодце нашли тела четырех человек
  • В Одесской области в колодце нашли тела четырех человек
  • В Одесской области в колодце нашли тела четырех человек
В Одесской области в колодце нашли тела четырех человек / 2 фотографии

На Ровенщине молния ударила двух людей

В Ровенской области молния поразила 31-летнего мужчину и 15-летнего парня, когда они ехали из леса на подводе во время дождя.

Врачи осмотрели мужчин. У одного из них были ожоги левой части тела, а у другого — правой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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