В Киеве новый скоростной трамвай сошел с рельсов

В Киеве на Борщаговке новый скоростной трамвай Электрон сошел с рельсов.
Трамвай следовал по маршруту №1. Авария произошла на улице Симиренко.
Из-за этого в районе аварии образовалась пробка. Однако в КП Киевпастранс отметили, что движение по скоростному маршруту вскоре восстановили.
Причину аварии будут устанавливать специалисты.
Интерсити сошел с рельсов
Возле Запорожья с рельсов частично сошел скоростной поезд Интерсити №732 сообщением Киев — Запорожье. В вагонах поезда находилось 88 пассажиров, но, к счастью, пострадавших нет.
По информации Укрзализныци, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах до конечной станции Запорожье.