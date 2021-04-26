В Киеве новый скоростной трамвай сошел с рельсов

В Киеве на Борщаговке новый скоростной трамвай Электрон сошел с рельсов.

Трамвай следовал по маршруту №1. Авария произошла на улице Симиренко.

Из-за этого в районе аварии образовалась пробка. Однако в КП Киевпастранс отметили, что движение по скоростному маршруту вскоре восстановили.

Причину аварии будут устанавливать специалисты.

Интерсити сошел с рельсов

Возле Запорожья с рельсов частично сошел скоростной поезд Интерсити №732 сообщением Киев — Запорожье. В вагонах поезда находилось 88 пассажиров, но, к счастью, пострадавших нет.

По информации Укрзализныци, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах до конечной станции Запорожье.