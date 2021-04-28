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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Родителей – ненавидел, брат – упустил шанс: детали убийства семьи в Киеве

подросток

Стали известны подробности кровавого убийства 16-летним подростком своей семьи в Киеве. Он зарезал отца, мать и 8-летнего брата, а потом жил с их телами несколько дней в одной квартире.

После того, как о пропаже родственников заявила бабушка, в квартиру на Позняках пришли правоохранители. Убегая от них, парень вылез в окно на седьмом этаже и перелез на восьмой. Его увидели жители соседней квартиры, он сидел на кондиционере.

Они и вытащили парня, после чего он пытался скрыться с места преступления, но его задержала полиция. Убийцей оказался студент училища, будущий автослесарь.

Он объяснил свой поступок тем, что ненавидел родственников и постоянно с ними ссорился. После последнего конфликта парня будто “перемкнуло”. Брата он зарезал, потому что тот не воспользовался “последним шансом” исправиться.

Парня ждет психиатрическая экспертиза. Ему грозит 15 лет тюрьмы, потому что пожизненное заключение к несовершеннолетним украинский суд не применяет.

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Убийство в Киеве

27 апреля стало известно об убийстве в Киеве, подросток зарезал членов своей семьи.

Дело изучают правоохранители.

Подробнее об убийстве в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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