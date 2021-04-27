Части тела нашли в сарае: в Лисичанске мужчину будут судить за убийство друга

Обвинительный акт по делу жестокого убийства с расчленением в Лисичанске направлено в суд. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Трагедия произошла 8 февраля. Во время распития алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт.

43-летний (ранее судимый) мужчина нанес гостю многочисленные удары руками и ногами, а затем забил до смерти кувалдой по голове.

После этого, чтобы скрыть следы расправы, хозяин дома раздел уже мертвого товарища и сжег его одежду.

Тело погибшего 43-летний мужчина расчленил, составил в мешки и спрятал в сарае.

Уголовное производство открыто ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Обьяснение прокуратуры

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV пресс-секретарь Луганской областной прокуратуры объяснила, почему за содеянное мужчине грозит не более 15 лет лишения свободы.

— Дело в том, что производство было открыто именно по ч.1 ст.115 УК Украины. Смерть потерпевшего наступила в результате избиения. То есть, если бы следствие доказало факт гибели мужа в результате расчленения, дело открыли бы уже по ч.1 ст.115. Именно эта статья предусматривает пожизненное заключение, — сообщили в прокуратуре.

До завершения следствия прогнозировалось, что 43-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Подробнее об убийстве с расчленением в Лисичанске читайте на Фактах ICTV.

Источник: Луганская областная прокуратура