Неизвестные взломали официальные сайты нескольких райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области.

Хакеры разместили на этих ресурсах якобы распоряжение главы Киевской облгосадминистрации ко всем заведениям общего среднего образования региона.

В поддельном документе говорилось о том, что все учреждения до 30 апреля 2021 года должны подать в департамент образования и науки ОГА списки учеников мужского пола 15 лет и старше.

Кроме того, учебные заведения должны были обеспечить проведение медкомиссии школьников до 6 мая.

– Официально сообщаем, что распоряжение такого содержания Василий Володин не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности, – отмечают в Киевской ОГА.

Хакерская атака на госорганы Украины

В апреле СБУ задержала жителя Запорожья, который в сотрудничестве с российскими спецслужбами планировал хакерскую атаку на госорганы Украины.

Мужчина должен был передать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением.

Целью атаки было заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

Источник: Киевская ОГА