Киевлянин натравил стаффорда на маленькую собачку — какое наказание его ждет (18+)

В Киеве мужчина натравил своего стаффордширского терьера на маленькую собачку. Бойцовская собака разорвала животное.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

— Владелица маленькой собаки оцепенела от страха и не могла ничего поделать. И что она могла сделать против озлобленной собаки, которая с легкостью могла перебросить свою агрессию на нее, — рассказал Билошицкий.

После того, как бойцовская собака загрызла четвероногого, то его владелец продолжил прогулку так, будто ничего не случилось.

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По словам полицейского, женщина еще долго держала в руках окровавленное бездыханное тело своего любимца, а потом обратилась к копам.

Владельца бойцовой собаки разыскали. Сейчас ему грозит наказание по ст. 299 УК относительно жестокого обращения с животными — от пяти до восьми лет за решеткой.

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