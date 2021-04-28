Киевлянин натравил стаффорда на маленькую собачку — какое наказание его ждет (18+)

В Киеве мужчина натравил своего стаффордширского терьера на маленькую собачку. Бойцовская собака разорвала животное.
Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
— Владелица маленькой собаки оцепенела от страха и не могла ничего поделать. И что она могла сделать против озлобленной собаки, которая с легкостью могла перебросить свою агрессию на нее, — рассказал Билошицкий.
После того, как бойцовская собака загрызла четвероногого, то его владелец продолжил прогулку так, будто ничего не случилось.
По словам полицейского, женщина еще долго держала в руках окровавленное бездыханное тело своего любимца, а потом обратилась к копам.
Владельца бойцовой собаки разыскали. Сейчас ему грозит наказание по ст. 299 УК относительно жестокого обращения с животными — от пяти до восьми лет за решеткой.
В Одесской области пенсионер жестоко избил хаски
2 февраля в селе Холодная Балка Одесской области 67-летний пенсионер жестоко избил собаку породы хаски.
Животное попало в ветеринарную клинику с пробитым черепом, переломами лап.
Мужчина совершил нападение на пса из-за того, что тот якобы убил его домашних кур.