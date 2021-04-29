На Ровенщине, в селе Белая Криница мать пыталась убить собственного 15-летнего сына.

Утром, когда парень спал, женщина напала на него с ножом и ударила в грудь.

По словам врачей, молодой человек родился в рубашке, так как нож попал в кость и не затронул важных органов.

Крики парня услышал его отец и поспешил на помощь.

— По словам мужчины, она всячески пыталась, не хотела отдавать нож. Отец повредил себе ладони обеих рук, — рассказывает заместитель руководителя полиции Ровенского района Вадим Артюхович.

Артюхович также отмечает, что никаких конфликтов между матерью и сыном накануне не было, объяснить свое поведение она также не может.

Когда женщину удалось обезоружить, отец с сыном вызвали полицию и скорую.

Пострадавшего подростка доставили в больницу, но быстро отпустили домой, так как рана не представляла никакой угрозы для жизни.

Его мать правоохранители задержали, нападение с ножом на сына полиция квалифицирует как покушение на убийство.

Ближайшие два месяца женщина проведет в СИЗО, ей грозит до 10 лет заключения, но из-за психически расстройств подозреваемую еще могут признать невменяемой.

Страшная находка в Киеве

28 апреля во Голосеевском районе Киева прохожий обнаружил сумку с расчлененным человеческим телом.

Мужчина сообщил о случае в полицию, на месте работает следственно-оперативная группа главного и районного управлений, кинологи и эксперты.