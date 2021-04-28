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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Надругался и стирал постель: подробности изнасилования 6-летней девочки в Северодонецке

дівчинка плаче, згвалтування дівчинки

Полиция Луганщины подтвердила факт изнасилования 6-летней девочки в Северодонецке. Сейчас ее госпитализировали в больницу.

Правоохранители провели первоочередные меры и разоблачили насильника. Им оказался 48-летний мужчина, который работает инженером на одном из местных предприятий.

По данным полицейских, мужчина намеренно заманил ребенка в свой дом, где совершил преступление.

По адресу его места жительства провели обыск. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности постельное белье, которое насильник пытался тщательно постирать.

Злоумышленника задержали по статье 208 УПК Украины. Сейчас ему выбирают меры пресечения.

Надругался и стирал постель: подробности изнасилования 6-летней девочки в Северодонецке

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Об изнасиловании 6-летней девочки в полицию сообщила ее мама.

Правоохранители выехали на место происшествия. Позже они установили личность злоумышленника и его местонахождение, а затем задержали.

В полиции отметили, что он имеет судимость за имущественные преступления.

Источник: Департамент уголовного розыска

Фото: Depositphotos

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