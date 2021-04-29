В Коростене Житомирской области 45-летний мужчина угрожал сжечь дом с тремя детьми и стрелял в полицейского, потому что жена сообщила о намерении расстаться.

Бронежилет инспектора сектора реагирования патрульной полиции Коростеня Дмитрия Алексеенко, в который попала пуля, изъяли для проведения дальнейших следственных действий и экспертизы.

– Пуля попала в бронежилет, в правую часть грудной клетки. Отрекошетила и отлетела, – рассказывает Дмитрий Алексеенко.

По словам руководителя полиции Житомирской области Юрия Олейника, правоохранители ввели специальную операцию и на место отправили спецподразделение корпуса оперативно-внезапного действия.

Переговоры с забаррикадированным в доме Эдуардом продолжались чуть ли не до утра. В конце концов кордовцы обезвредили его без единого выстрела, пистолет изъяли.

Впоследствии стало известно, что мужчина имеет проблемы с психикой и время от времени проходит лечение.

– Говорят, что у него как будто есть справка, что он состоит на учете в диспансере, – говорит сосед Эдуарда Александр Паламаренко.

Суд взял 45-летнего жителя Коростеня под стражу на время расследования. Ему грозит до 15 лет заключения за посягательство на жизнь правоохранителя. Однако вменяем ли он, должна установить психиатрическая экспертиза.

Попытка поджога в Коростене

В Коростене Житомирской области 45-летний мужчина угрожал сжечь себя и дом с 40-летней сожительницей и тремя детьми 11-ти, 15-ти и 19-ти лет вечером 25 апреля.

После приезда полиции мужчина выстрелил в правоохранителя.

Уголовное производство расследуют по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа.

Подробнее о попытке поджога в Коростене читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Нацполиция