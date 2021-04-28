В Мариуполе полицейский и риэлтор чуть не отобрали квартиру у 33-летней женщины

В Мариуполе риэлтор и полицейский планировали завладеть квартирой 33-летней женщины мошенническим путем. Обвинительный акт по делу направлен в суд.
Следствие установило, что летом прошлого года 31-летний сотрудник полиции вместе с 35-летняя риелтор пригрозили потерпевшей конфискацией жилья.
Причиной стало якобы погашение невыплаченных коммунальных долгов.
Мошенники недолго продолжали запугивать женщину: уже вскоре они предложили компенсацию за квартиру.
Так, подозреваемые обещали выдать 33-летней хозяйке квартиры 50 тыс. гривен, в то время как рыночная стоимость ее дома составляла более 300 тыс. гривен.
— Благодаря слаженной работе правоохранителей злоумышленников разоблачили, а незаконное выбытие помещения из собственности потерпевшей — предупреждено, — говорится в сообщении.
Уголовное производство осуществлялось по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Квартирное мошенничество закончилось убийством
В ноябре прошлого года в Киевской области грибники нашли в лесу тело 36-летней женщины, которая исчезла после внезапного продажи своей квартиры в Одессе.
Уговорить продать квартиру помог знакомый одесситки. После оформления договора он назначил женщине встречу в Киеве.
Поехав за город якобы на прогулку в лес, мужчина ромской национальности набросился на свою жертву, раздел и задушил ее, а тело спрятал под одеялом.
Подозреваемый также признался, что перед поездкой в лес напоил женщину клофелином.
За содеянное ему грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Источник: Донецкая областная прокуратура