В Черкасской области вблизи города Смела на территории бывших очистных сооружений, в 5-метровом бетонном резервуаре оказался домашний собака. Спасать его бросились мальчик-владелец и мужчина-доброволец. Но и они оказались в ловушке.

Поэтому освобождать спасательной службе пришлось всех трех — собаку, 13-летнего парня и 38-летнего мужчину.

Спасатели выяснили, что мальчик гулял с друзьями и собакой, который упал в резервуар, заполненный на один метр водой. Пытаясь спасти животное, ребенок попал в него и сам.

Поэтому дети решили позвать на помощь взрослых. На просьбу о помощи откликнулся мужчина. Он пытался помочь парню выбраться, но также оказался в резервуаре.

Спасатели ДСНС, приехав на место, с помощью cпецобрудования подняли пострадавших на поверхность и передали медикам. Все они были с признаками переохлаждения.







В Черкасской области мужчина и ребенок оказались в резервуаре с водой, спасая собаку / 2 фотографии

В Киеве женщина засунула пальцы в блендер

12 апреля в службу спасения поступило сообщение о том, что в Киеве женщина засунула пальцы в блендер.

Сотрудники ДСНС распилили ножку электроприбора, чтобы освободить руку женщины.

В результате операции только на одном из пальцев киевлянки остался порез от ножей блендера.