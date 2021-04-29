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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Закрыл лицо и приказал молчать: подробности изнасилования девочки в Северодонецке

Закрыл лицо и приказал молчать: подробности изнасилования девочки в Северодонецке

27 апреля в Северодонецке Луганской области мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку. Злоумышленником оказался 48-летний сосед пострадавшей.

Правоохранители установили, что в тот день около 17.30 он встретил девочку у входа в лифт. Тогда мужчина зашел туда вместе с ней.

А когда они поднялись на этаж, где ему надо было выходить из лифта, он силой вывел ребенка и затянул к себе в квартиру.

Далее злоумышленник натянул на лицо девочки шапку, чтобы она не видела, что с ней будет происходить, и изнасиловал.

После этого — приказал ребенку одеваться, идти домой и никому об этом не рассказывать.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства со следами крови.

Сейчас следственные действия продолжаются. Девочку госпитализировали в больницу, где устанавливают степень тяжести телесных повреждений во время насильственного полового акта.

Злоумышленник находится под стражей.

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Об изнасиловании 6-летней девочки в полицию сообщила ее мама.

Правоохранители выехали на место происшествия. Позже они установили личность злоумышленника и его местонахождение, а затем задержали.

В полиции отметили, что он имеет судимость за имущественные преступления.

Источник: Прокуратура Луганской области

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