27 апреля в Северодонецке Луганской области мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку. Злоумышленником оказался 48-летний сосед пострадавшей.
Правоохранители установили, что в тот день около 17.30 он встретил девочку у входа в лифт. Тогда мужчина зашел туда вместе с ней.
А когда они поднялись на этаж, где ему надо было выходить из лифта, он силой вывел ребенка и затянул к себе в квартиру.
Далее злоумышленник натянул на лицо девочки шапку, чтобы она не видела, что с ней будет происходить, и изнасиловал.
После этого — приказал ребенку одеваться, идти домой и никому об этом не рассказывать.
С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства со следами крови.
Сейчас следственные действия продолжаются. Девочку госпитализировали в больницу, где устанавливают степень тяжести телесных повреждений во время насильственного полового акта.
Злоумышленник находится под стражей.
Об изнасиловании 6-летней девочки в полицию сообщила ее мама.
Правоохранители выехали на место происшествия. Позже они установили личность злоумышленника и его местонахождение, а затем задержали.
В полиции отметили, что он имеет судимость за имущественные преступления.
Источник: Прокуратура Луганской области