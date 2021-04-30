В Киеве задержали двух аферистов, которые торговали должностями — ФОТО

В столице правоохранители задержали группу аферистов, которые предлагали полицейскому устроить его на должность начальника Главного управления Нацполиции за $220 тыс.

Двое мошенников позиционировали себя как влиятельных лиц, имеющих право решать вопрос кадровых назначений в Нацполиции.

Работник полиции, которому фигуранты предложили должность за деньги, сообщил об этом в правоохранительные органы и аферистов задержали во время передачи первой части средств.

Мошенниками оказались 48-летний киевлянин и 60-летний житель Запорожья, который уже привлекался к ответственности.











$220 тыс. за должность начальника ГУНП: в Киеве задержали двух аферистов / 3 фотографии

Злоумышленники систематически звонили полицейскому и уверяли, что вопрос его назначения на место начальника ГУНП уже почти решили и осталось только передать им деньги.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 о мошенничестве, по ней задержанным грозит от 5-ти до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества.

$60 тыс. за должность в Минобороны

В 2020 году СБУ задержала женщину, которая предлагала руководящую должность в Министерстве обороны Украины за $60 тыс.

С этим предложением она обратилась к экс-руководителю одного из предприятий, который сообщил об этом в правоохранительные органы.