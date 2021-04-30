Блогер из Ирана в Киеве стала жертвой аферистов

В Киеве миграционная полиция задержали группу иностранцев за разбойное нападение на блогера из Ирана. Они угрожали ей и ребенку оружием, а также отобрали у женщины $1,4 млн в криптовалюте.

Женщина проживала в Турции, и ее запугали тем, что страна собирается экстрадировать ее в Иран за блогерскую деятельность, которая якобы противоречит нормам морали этой страны.

Воспользовавшись ее уязвимым положением, фигуранты выманили у женщины $100 тыс. для оформления миграционного статуса в Украине.

Ей также обещали помочь с оформлением соответствующих документов. Женщина согласилась.











Иранская блогерка в Киеве стала жертвой аферистов: угрожали убийством и отобрали $1,4 млн / 3 фотографии

Когда потерпевшая с дочерью прибыла в Украину, организатор схемы разместил их в арендованной квартире и спланировал нападение. Для этого он привлек ещё двух сообщников.

— По словам потерпевшей, в съемной квартире они угрожали оружием ей и ее ребенку и завладели криптовалютой — 25 биткоинами, что составляет $1,4 млн, — сообщили правоохранители.

Организатором преступной группировки оказался 37-летний уроженец Ирана. Ещё двое его сообщников – граждане Ирана, продолжительное время проживающее в Украине.

Лидеру группировки сообщили о подозрении в совершении двух преступлений — похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам — в совершении разбойного нападения. Если их вина будет доказана, злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Держали в заложниках три года

Ранее в Николаеве трое злоумышленников держали в плену киевлянина, чтобы завладеть его недвижимостью в Киеве.

Мужчина считался пропавшим без вести с 2017 года, а затем в полицию поступила информация о том, где он может находиться. Также в полицию обратилась еще одна девушка и сообщила, что эти люди присвоили и ее жилье.