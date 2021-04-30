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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

А затем пошел пьянствовать: на Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку

А затем пошел пьянствовать: на Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку

В селе Гоголев Броварского района Киевской области 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.

Правоохранители уже задержали злоумышленника.

— В тот вечер мужчина с товарищем употреблял спиртные напитки, после чего пошел в бабушкину комнату и изнасиловал ее, — рассказали в полиции.

Как говорит подозреваемый, после употребления алкоголя он отправился в спальню бабушки, где совершил преступление, а затем пошел дальше пьянствовать.

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Ему грозит наказание по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины — от пяти до десяти лет лишения свободы.

  • А затем пошел пьянствовать: на Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку
  • А затем пошел пьянствовать: на Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку
  • А затем пошел пьянствовать: на Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку
  • А затем пошел пьянствовать: на Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку
  • А затем пошел пьянствовать: на Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку
  • А затем пошел пьянствовать: на Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку
А затем пошел пьянствовать: на Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку / 3 фотографии

Изнасилование в Одесской области

В Одессе полиция поместила под стражу 49-летнего мужчину, который почти два года насиловал и растлевал 13-летнюю школьницу.

Найдя девочку в соцсетях, подсудимый представился ее ровесником. Сначала он выманил у нее серию интимных фотографий, а затем пригласил к себе в гости, чтобы познакомиться поближе.

Когда школьница отказалась, мужчина пригрозил, что покажет ее фото родителям и одноклассникам.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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