В селе Гоголев Броварского района Киевской области 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.

Правоохранители уже задержали злоумышленника.

— В тот вечер мужчина с товарищем употреблял спиртные напитки, после чего пошел в бабушкину комнату и изнасиловал ее, — рассказали в полиции.

Как говорит подозреваемый, после употребления алкоголя он отправился в спальню бабушки, где совершил преступление, а затем пошел дальше пьянствовать.

Ему грозит наказание по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины — от пяти до десяти лет лишения свободы.











А затем пошел пьянствовать: на Киевщине внук изнасиловал 91-летнюю бабушку / 3 фотографии

Изнасилование в Одесской области

В Одессе полиция поместила под стражу 49-летнего мужчину, который почти два года насиловал и растлевал 13-летнюю школьницу.

Найдя девочку в соцсетях, подсудимый представился ее ровесником. Сначала он выманил у нее серию интимных фотографий, а затем пригласил к себе в гости, чтобы познакомиться поближе.

Когда школьница отказалась, мужчина пригрозил, что покажет ее фото родителям и одноклассникам.