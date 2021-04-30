Ночью 30 апреля в Одессе произошел пожар в клиническом санатории им. Пирогова. Огонь вспыхнул в палате, где лежал пациент с ограниченными возможностями движения. У мужчины 1973 года рождения диагностировали ожоги головы, туловища и верхних конечностей.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу. Пожар еще до приезда спасателей потушили сотрудники заведения с помощью четырех огнетушителей. Причиной пожара стал перегруженный электрический удлинитель, в результате которого загорелся матрас.

Инцидент произошел на 15 этаже здания на улице Лиманной, 170. На место прибыло 42 спасателя ГСЧС и 14 единиц техники.

Читайте В Павлограде девочка застряла головой в качелях

Обрыв лифта в Одессе

Недавно в Одессе оборвался лифт в жилом доме — в нем находилось восемь человек. Кабина лифта взлетела в шахту на высоте около 7 м.

На место прибыли спасатели ГСЧС и открыли двери лифта. Освобожденных людей забрали в больницу для обследования.