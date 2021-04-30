Трагедия в Израиле на Лаг ба-Омер: подробности (ВИДЕО 18+)

В Израиле празднование религиозного праздника Лаг ба-Омер закончилось трагедией.

В ночь на 30 апреля в давке на горе Мерон погибли более 40 человек, еще 150 получили травмы. Всего на празднование собрались почти 100 тыс. ортодоксальных иудеев.

В связи с этим 2 мая объявлено в Израиле днем ​​траура.

Трагедия на Лаг ба-Омер

Лаг ба-Омер — это первое религиозное мероприятие, которое позволили легально провести в Израиле еще со старта пандемии коронавируса. Разрешение дали на фоне успешной вакцинации.

Паломникам позволили собраться на горе Мерон при условии, что их количество не будет превышать 10 тыс. Обеспечивать безопасность мероприятия должны были 5 тыс. правоохранителей.

Однако реальность оказалась другой. На горе возвели трибуны, где собрались около 100 тыс. паломников.

Очевидцы и спасатели рассказали, что в узком коридоре-переходе с лестницей кто-то оступился и упал. В результате это спровоцировало так называемый эффект домино. Толпа начала рушиться.

Возникла паника, пытаясь спастись, упали и были раздавлены еще десятки людей.

— Все произошло за секунды. Люди просто падали, затаптывая друг друга. Это была катастрофа, — рассказал один из очевидцев трагедии.

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

В результате трагедии погибли 44 человека, еще около 150 получили травмы. Шестеро госпитализированных находятся в критическом состоянии, 18 — в тяжелом. В частности, среди погибших есть дети.

Для эвакуации травмированных привлекли 250 машин скорой помощи и шесть вертолетов.

Лаг ба-Омер — что известно о празднике

Религиозный праздник Лаг ба-Омер отмечают ортодоксальные иудеи. Он посвящен чествованию памяти рабби Шимона Бар Йохайя. Он считается одним из самых влиятельных мудрецов. Кроме того, ему приписывают авторство знаковых для иудаизма текстов. Похоронен он на горе Мерон. Там иудеи собираются, чтобы почтить память мудреца.

Более того, этот день связывают еще с одной выдающейся фигурой для ортодоксальных иудеев — рабби Акивой. Согласно легендам, он имел около 24 тыс. учеников, однако они погибли во время эпидемии, которая закончилась именно на Лаг ба-Омер. Шимон Бар Йохай стал самым выдающимся учеником Акивы.

Пожар в Риге

28 апреля в столице Латвии Риге загорелся хостел на улице Меркеля 8. В результате пожара погибли восемь человек, еще 20 — эвакуированы.

В хостеле, где произошел пожар, обнаружены тела восьми погибших, еще девять человек пострадали. Всего эвакуированы 20 человек.