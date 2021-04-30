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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Шантажировал смертью матери: в Одесской области полиция задержала педофила

Поліція

Полиция Одесской области задержала 28-летнего мужчину, который более двух лет совершал сексуальное насилие в отношении 11-летней дочери своей сожительницы.

Злоумышленник заставлял девочку молчать, угрожая тем, что ее мать может умереть.

— Задержанный убедил ребенка, что мать, узнав об их играх, тяжело заболеет и умрет, а если этого не случится – ее привлекут к уголовной ответственности, — рассказали в полиции.

Заведено уголовное дело по ст. 153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

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Педофил из Славуты

Ранее сегодня правоохранители задержали в Славуте местного жителя, совершавшего развратные действия в отношении первоклассницы.

Как стало известно из заявления, поданного в полицию отцом девочки, педофил проживает с семьей в одном подъезде.

Решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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