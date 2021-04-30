В Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину по подозрению в развращении первоклассницы.
В полицию обратился отец девочки. Он сообщил, что злоумышленник в подъезде дома, где проживает семья, совершал развратные действия в отношении его малолетней дочери.
Правоохранители задержали мужчину. Им оказался 35-летний житель города Славута.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины — Развращение несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
На данный момент решается вопрос об объявлении ему подозрения.
Изнасилование в Одесской области
В Одессе полиция поместила под стражу 49-летнего мужчину, который почти два года насиловал и растлевал 13-летнюю школьницу.
Найдя девочку в соцсетях, подсудимый представился ее ровесником. Сначала он выманил у нее серию интимных фотографий, а затем пригласил к себе в гости, чтобы познакомиться поближе.
Когда школьница отказалась, мужчина пригрозил, что покажет ее фото родителям и одноклассникам.