PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Славуте задержали мужчину, который развращал 7-летнюю девочку в подъезде

педофіл

В Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину по подозрению в развращении первоклассницы.

В полицию обратился отец девочки. Он сообщил, что злоумышленник в подъезде дома, где проживает семья, совершал развратные действия в отношении его малолетней дочери.

Правоохранители задержали мужчину. Им оказался 35-летний житель города Славута.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины — Развращение несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

На данный момент решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Читайте
Закрыл лицо и приказал молчать: подробности изнасилования девочки в Северодонецке

Изнасилование в Одесской области

В Одессе полиция поместила под стражу 49-летнего мужчину, который почти два года насиловал и растлевал 13-летнюю школьницу.

Найдя девочку в соцсетях, подсудимый представился ее ровесником. Сначала он выманил у нее серию интимных фотографий, а затем пригласил к себе в гости, чтобы познакомиться поближе.

Когда школьница отказалась, мужчина пригрозил, что покажет ее фото родителям и одноклассникам.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка