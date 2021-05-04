В Киеве на улице Китаевская Голосеевского района произошел пожар в двухэтажном доме. В результате происшествия погибли два человека.

Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже, где он и возник, спасатели нашли мертвыми мужчину и женщину.

В частности, горела крыша двухэтажного дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах.

Однако из-за того, что старое здание имело деревянные покрытия, перекрытия и перегородки между комнатами, огонь распространялся очень быстро. А из-за отсутствия воды спасателям сложно было тушить пожар.















В Киеве горел двухэтажный дом — погибли мужчина и женщина / 4 фотографии

Поэтому они проложили рукавную линию еще и в другую сторону к водоему на километровое расстояние. А для подвоза воды привлекли дополнительную технику и 40 человек.

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Смертельный пожар в Житомире

В начале апреля в Житомире произошел пожар в одной из многоэтажек на улице Леха Качиньского.

Спасателям удалось эвакуировать из помещения хозяина квартиры, однако его 46-летний сын погиб.

Причиной трагедии, по предварительному заключению экспертов, стало несоблюдение правил пожарной безопасности при курении.