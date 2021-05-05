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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Киеве заминировали Майдан Независимости: входы перекрыла полиция

Мінування на Майдані

Неизвестный сообщил о якобы минировании на Майдане Независимости станции метро и торгового центра Глобус в центре Киева.

Поэтому сам Майдан и входы на станции метрополитена перекрыли полицейские.

Правоохранители в комментарии журналисту Фактов ICTV уточнили, что речь идет о минировании Глобуса.

Пассажиры конфликтуют, поскольку не могут доехать домой.

По состоянию на 20.00 станцию Майдан Независимости уже открыли на вход и выход, метро работает в обычном режиме.

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5 мая в 19.16 полиция получила анонимный звонок о минировании станции метро Майдан Независимости. В то же время аноним не уточнил, что именно заминировано — станция метро, сама площадь или подземный переход под ней.

В это время пересадка на станциях работала.

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