PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Винницкой области на ТЭС четверо работников получили ожоги — их госпитализировали

ТЕС

В Винницкой области на Ладыжинской ТЭС четверо работников получили ожоги во время пусковых операций.

По информации пресс-службы ТЭС, в среду, 5 мая, на Ладыжинской ТЭС при проведении пусковых операций энергоблока №1, а именно при разжигании котла произошел хлопок газа.

В результате происшествия четыре оперативные работники станции получили ожоги различной степени тяжести.

Работникам оказали первую помощь до приезда медиков. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей.

Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливается. Сейчас станция работает в обычном режиме.

Читайте
50% ожогов тела: в Черкасской области 16-летнего парня ударило током на железной дороге

Под Харьковом во время пожара погиб мужчина

В Харьковской области произошел масштабный пожар в цехе частной пилорамы, в результате которой погиб мужчина. Страшный пожар произошел в Пасхальную ночь.

Спасатели пытались потушить огонь в течение всей ночи. Из-за пожара полностью уничтожен цех, а также деревянные изделия и отходы древесины.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка