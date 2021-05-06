В Винницкой области на ТЭС четверо работников получили ожоги — их госпитализировали

В Винницкой области на Ладыжинской ТЭС четверо работников получили ожоги во время пусковых операций.

По информации пресс-службы ТЭС, в среду, 5 мая, на Ладыжинской ТЭС при проведении пусковых операций энергоблока №1, а именно при разжигании котла произошел хлопок газа.

В результате происшествия четыре оперативные работники станции получили ожоги различной степени тяжести.

Работникам оказали первую помощь до приезда медиков. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей.

Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливается. Сейчас станция работает в обычном режиме.

Под Харьковом во время пожара погиб мужчина

В Харьковской области произошел масштабный пожар в цехе частной пилорамы, в результате которой погиб мужчина. Страшный пожар произошел в Пасхальную ночь.

Спасатели пытались потушить огонь в течение всей ночи. Из-за пожара полностью уничтожен цех, а также деревянные изделия и отходы древесины.