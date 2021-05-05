PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Исчезла после пасхальной службы: в Ровенской области третьи сутки ищут женщину

Исчезла после пасхальной службы: в Ровенской области третьи сутки ищут женщину

В селе Певжа Дубненского района на Ровенщине уже третьи сутки разыскивают 83-летнюю женщину. Она исчезла после ночного богослужения на Пасху.

К поискам пенсионерки привлечены более 20 полицейских с квадрокоптером, 40 военнослужащих Нацгвардии, а также кинологи, спасатели и неравнодушные жители соседних сел.

По состоянию на 5 мая положительных результатов, к сожалению, нет.

Исчезла после пасхальной службы: в Ровенской области третьи сутки ищут женщину

Пропавшая Васейко Анна Федоровна была одета в длинную куртку синего цвета, черные валенки и вишневый платок.

Правоохранители призвали сообщить всех, кто может знать о местонахождении пенсионерки, по номеру телефонов 098957 44 37 или 102.

Смерть пенсионерки в Одесской области

Несколько недель назад в поселке Окны Одесской области 77-летняя женщина погибла после тяжелых ожогов.

Выяснилось, что пенсионерка сжигала мусор во дворе, когда огонь внезапно перекинулся на ее одежду.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины с отметкой — внезапная смерть.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка