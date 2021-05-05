Исчезла после пасхальной службы: в Ровенской области третьи сутки ищут женщину

В селе Певжа Дубненского района на Ровенщине уже третьи сутки разыскивают 83-летнюю женщину. Она исчезла после ночного богослужения на Пасху.

К поискам пенсионерки привлечены более 20 полицейских с квадрокоптером, 40 военнослужащих Нацгвардии, а также кинологи, спасатели и неравнодушные жители соседних сел.

По состоянию на 5 мая положительных результатов, к сожалению, нет.

Пропавшая Васейко Анна Федоровна была одета в длинную куртку синего цвета, черные валенки и вишневый платок.

Правоохранители призвали сообщить всех, кто может знать о местонахождении пенсионерки, по номеру телефонов 098957 44 37 или 102.

Смерть пенсионерки в Одесской области

Несколько недель назад в поселке Окны Одесской области 77-летняя женщина погибла после тяжелых ожогов.

Выяснилось, что пенсионерка сжигала мусор во дворе, когда огонь внезапно перекинулся на ее одежду.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины с отметкой — внезапная смерть.