В Одессе мальчик сделал замечание двум мужчинам за пьянство на детской площадке. В свою очередь один из них напал на ребенка и схватил за шею.

По информации местного издания, инцидент произошел на одесской улице Героев Крут.

Там мальчик пришел поиграть на детскую площадку. Однако он увидел мужчин, которые выпивали.

Поэтому ребенок попросил их покинуть эту площадку. Однако один из мужчин начал нецензурно выражаться в сторону несовершеннолетнего, а потом схватил его за шею.

К счастью, местные жители, которые увидели этот конфликт, сразу вызвали полицию.

Однако когда правоохранители приехали на место происшествия, один пьяный мужчина решил расправиться с ними.

В частности, он ударил одного полицейского. Но правоохранители быстро отреагировали на это и положили лицом к земле мужчину и сковали наручниками.

Сейчас следователи выясняют пострадал ли мальчик, а также обстоятельства инцидента.

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Источник: Vgorode