Авария в Харькове — часть города осталась без воды

В Харькове 7 мая утром произошла авария на магистральном водопроводе по Первому Орскому переулку. В результате часть спального района осталась без воды.
Сейчас коммунальщики занимаются ликвидацией повреждений на этом трубопроводе.
Из-за аварии пришлось отключить сети холодного водоснабжения.
Без воды осталась часть жилых домов в микрорайоне Алексеевка. В Харьковводоканале обещают подвоз воды автоцистернами, пока не восстановят водоснабжение.
Проблемы с водой в Донецкой области
В январе в Донецкой области пять населенных пунктов остались без водоснабжения в результате прорыва на водопроводе.
В Торецком, Залесном, Южном и Щербиновке 38 тыс. жителей региона остались без воды.
Источник: Горсовет Харькова