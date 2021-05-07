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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Харькове часть города осталась без воды из-за аварии на водопроводе

Вода кран

В Харькове 7 мая утром произошла авария на магистральном водопроводе по Первому Орскому переулку. В результате часть спального района осталась без воды.

Сейчас коммунальщики занимаются ликвидацией повреждений на этом трубопроводе.

Из-за аварии пришлось отключить сети холодного водоснабжения.

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Без воды осталась часть жилых домов в микрорайоне Алексеевка. В Харьковводоканале обещают подвоз воды автоцистернами, пока не восстановят водоснабжение.

Авария в Харькове — часть города осталась без воды

Проблемы с водой в Донецкой области

В январе в Донецкой области пять населенных пунктов остались без водоснабжения в результате прорыва на водопроводе.

В Торецком, Залесном, Южном и Щербиновке 38 тыс. жителей региона остались без воды.

Источник: Горсовет Харькова

Фото: Pixabay

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