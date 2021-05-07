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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В США шестиклассница устроила стрельбу в школе — ранены три человека

дівчинка із пістолетом

В американском штате Айдахо в городе Ригби ученица шестого класса стреляла в школе по одноклассникам. В результате происшествия три человека тяжело ранены.

Так, школьница начала стрельбу из пистолета в школьном коридоре, а закончила — на улице.

По данным правоохранителей, в результате этого двое школьников и один взрослый человек пострадали.

Раненым оказали медпомощь в больнице. Сейчас состояние здоровья взрослого мужчины — удовлетворительное.

А вот у школьников, парня и девушки, более серьезные травмы, которые опасные для жизни.

Оба сейчас остаются в медучреждении. По данным врачей, не исключение, что им нужны будут операции.

Девочку, которая стреляла, обезоружила и задержала учительница. Правоохранители выясняют мотив преступления.

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В США в городе Остин, штат Техас, неизвестный мужчина открыл огонь, в результате которой погибли три человека.

Жертвами стали трое взрослых мужчин. Правонарушителю удалось скрыться с места преступления.

Источник: ABC News

Фото: Depositphotos

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