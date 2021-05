В американском штате Айдахо в городе Ригби ученица шестого класса стреляла в школе по одноклассникам. В результате происшествия три человека тяжело ранены.

Так, школьница начала стрельбу из пистолета в школьном коридоре, а закончила — на улице.

По данным правоохранителей, в результате этого двое школьников и один взрослый человек пострадали.

Раненым оказали медпомощь в больнице. Сейчас состояние здоровья взрослого мужчины — удовлетворительное.

А вот у школьников, парня и девушки, более серьезные травмы, которые опасные для жизни.

Оба сейчас остаются в медучреждении. По данным врачей, не исключение, что им нужны будут операции.

Sixth-grade girl shot two students and custodian at Idaho middle school before being disarmed by a teacher

A victim appears to be taken into an ambulance following Thursday’s shooting

Students embrace after a school shooting at Rigby Middle School in Rigby, Idaho on Thursday pic.twitter.com/TGvrWyaJF2

— Lilian Chan (@bestgug) May 7, 2021