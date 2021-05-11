Во Львове полиция задержала 38-летнюю мать двухлетней девочки, которая накануне выпала из окна восьмого этажа и разбилась насмерть.

Следователи установили, что ребенок был в доме без присмотра взрослых, потому что ее мать спала в нетрезвом состоянии.

Полицейские задержали женщину и вручили ей подозрение за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство.

По соответствующей статье женщине грозит от двух до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании матери погибшей девочки пресечения.

Смерть ребенка во Львове

10 мая из окна восьмого этажа львовской многоэтажки выпала двухлетняя девочка.

Инцидент произошел на улице Шевченко, примерно в 8.30 утра, на место сразу выехали правоохранители и медики, но ребенок погиб от телесных повреждений на месте.