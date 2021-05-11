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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Целовал и трогал за грудь девочек: на Тернопольщине будут судить школьного учителя

насилие над детьми

В Тернопольской области будут судить учителя Вербовского учебно-воспитательного комплекса за сексуальное насилие в отношении учениц. Он целовал их в губы и трогал за грудь.

Это дело сначала расследовали как буллинг, но после рассказов родителей его передали в прокуратуру.

Отец ученицы седьмого класса сообщил, что педагог приставал к ребенку в 2019 году, а также в период с 2020 по 2021 год. Девочка не сообщила родителям о сексуальном насилии со стороны учителя. Позже она пожаловалась своей подруге, к которой учитель тоже приставал. В результате девочка обо всём рассказала своей маме.

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В постановлении суда говорится, что учитель обнимал девочку против ее воли. Когда она была в шестом классе, он просунул руку ей под свитер и трогал грудь. Девочка выбежала из класса, но об этом случае никому не рассказывала, потому что боялась учителя.

Также после уроков он обнимал девочку и периодически целовал ее в губы. Это повторялось шесть раз.

Мать еще одной девочки рассказала, что учитель музыки приставал и к ее дочери. В результате она отказалась посещать школу.

— Учитель 8 февраля 2021 года позвал ребенка в класс музыки, где начал обнимать ее без согласия. Он подошел сзади к ней, обхватил ее двумя руками, прижал ее к себе и касался ее груди. 12 марта 2021 года перед проведением пятого урока учитель музыки позвал ее дочь в класс, где в это время никого не было, и поцеловал ее в губы, — говорится в постановлении.

Тренер приставал к девочке

В Ужгороде задержали спортивного тренера, которого подозревают в том, что мужчина приставал к 14-летней девочке, которая приехала из Волынской области в Ужгород на соревнования.

Вечером тренер зашел в комнату, в которой ребенок жил с другими спортсменками. Когда мужчина увидел девочку в халате, начал к ней приставать. Сожительницы девочки начали кричать, но он на это никак не отреагировал.

Источник: Бережанский районный суд

Фото: Dreamstime

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