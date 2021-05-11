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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

В Харькове 18-летний киевлянин ограбил курьера и угрожал оружием

В Харькове 18-летний киевлянин ограбил курьера и угрожал оружием

В Харькове полицейские задержали 18-летнего киевлянина, который напал на курьера и угрожая ему предметом, похожим на огнестрельное оружие, отобрал товары.

10 мая в полицию обратился сам 23-летний потерпевший и сообщил, что злоумышленник вместе со своим сообщником, ограбили его и отобрали товары на сумму 1 700 грн.

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По показаниям свидетелей и записями с камер видеонаблюдения удалось установить личность преступника.

Им оказался 18-летний безработный киевлянин, на данный момент ему уже сообщили о подозрении по ч.1 ст. 187 о разбойных действиях, по которой ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Полицейский украл сумку

В столице на улице Смелянский мужчина упал с электросамоката и уронил сумку с деньгами.

Инцидент заметил полицейский, но вместо того, чтобы помочь, правоохранитель схватил сумку и побежал.

Сейчас ему объявили подозрение, также проверяют на причастность к преступлению его напарников, которые в ту ночь патрулировали улицы.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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