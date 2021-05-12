В Киеве семья с двухлетним ребенком отравились угарным газом

В Киеве в одной из пятиэтажек стало плохо почти одновременно молодым супругам и их двухлетнему сыну.

Медики, которые приехали на вызов, не смогли помочь пострадавшим, ведь и им стало плохо. Поэтому реанимировали жертв неизвестной эпидемии спасатели.

Жительница дома Галина рассказывает, что в тот вечер под громкое завывание сирен к ней в дверь постучала соседка и попросила помощи. Вдвоем они быстро спустились на третий этаж, где семье стало плохо.

— Я когда зашла в квартиру, то газа не чувствовала. Там мы открыли все окна, начали проветривать, то женщина уже немного пришла в себя, она просила спасти ее сына Даню, — рассказывает она.

Другая соседка пострадавшей семьи Лидия говорит, что до инцидента мужчина Николай мыл ребенка в ванной комнате.

— У мальчика начались судороги. Затем в Коли. Он понял, что что-то здесь не то. Поэтому набрался силы, чтобы вытащить ребенка из ванной. Далее стал вызывать скорую, — объясняет она.

Испуганные женщины просто не знали, как и от чего спасать почти не дышащих людей. Вся надежда была на скорую.

Уже через несколько минут медики прибыли на место происшествия. Фельдшер быстро поднялась на третий этаж и зашла в квартиру. И как только начала осматривать пострадавших — почувствовала, что сама теряет сознание.

В доме началась страшная паника. Первая мысль — это массовая химическая атака и неизвестно, сколько еще пострадавших.

Испуганные жители брали самое необходимое и быстро выбегали на улицу. Они боялись, что и их поразит неизвестный яд.

Впоследствии спасатели, приехав к дому, отправились выяснить, что за таинственное вещество едва не убило сразу четырех человек. Они, чтобы следом не пасть, заходили в подъезд в специальных защитных костюмах.

— Зашли в квартиру, включили прибор. Превышение были по ГО и формальдегида примерно в 200 раз. Угарный газ не имеет запаха. Вы никак его не почувствуете. Поэтому людям стало плохо, — говорит руководитель Киевской службы спасения Дмитрий Пихало.

В частности, дом оборудован газовыми колонками. Лишь месяц назад, по словам жителей, коммунальщики приходили к ним с проверкой.

Но пока не выяснили причину — газ в пятиэтажке полностью перекрыли. В свою очередь семью, которая надышалась чадом, врачи уже отпустили домой.

В Киеве в результате пожара погибла пара

В Киеве произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибла молодая пара — девушке было 22 года, а парню 25 лет.

Остальных жителей дома удалось спасти — они спускались через газовую трубу, а некоторых доставали из окон.