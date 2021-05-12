Порезал ножом из-за замечаний касательно собаки: в Киеве задержали мужчину

В Киеве задержали мужчину, который ножом ранил мужчину и женщину. Накануне они сделали ему замечание касательно собаки, которого тот выгуливал без намордника.

По данным правоохранителей, 45-летний киевлянин во дворе многоэтажки на улице Кубанской Украины выгуливал собаку без поводка и намордника.

В тот момент возле подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить 37-летний мужчина и 64-летняя женщина. А животное подбежало к ним и начало лаять.

Поэтому они сделали владельцу собаки замечание и попросили убрать его.

Однако мужчина начал нецензурно выражаться в их сторону и агрессивно себя вести. А потом — достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а женщину — в лицо.

Полицейские, приехавшие на место происшествия, сообщили задержанному о подозрении.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

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