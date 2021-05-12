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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В США мужчина расстрелял шесть человек, так как его не позвали на праздник

В США мужчина расстрелял шесть человек, так как его не позвали на праздник

В штате Колорадо (США) преступник убил шесть человек на вечеринке по случаю дня рождения, так как был расстроен тем, что его не пригласили.

28-летний Теодоро Масиас застрелил свою девушку, 28-летнюю Сандру Ибарра-Перес, и пятерых родственников, прежде чем направить пистолет на себя.

— Когда его не пригласили на семейное собрание, подозреваемый открыл огонь, — заявил начальник полиции Колорадо-Спрингс Винс Ниски.

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Он добавил, что Теодор был в отношениях со своей девушкой около года.

По словам полиции, трое детей в возрасте двух, пяти и 11 лет были свидетелями стрельбы и не пострадали.

Кроме Сандру Ибарра-Перес жертвами стали:

  • Мелвин Перес, 30 лет
  • Хоана Круз, 53 года (мать Мелвина)
  • Хосе Гутьеррес Крус, 21 год (брат Мелвина)
  • Майра Перес, 32 года (жена Мелвина)
  • Хосе Ибарра (брат Майры)

Стрельба в США

В США в городе Остин, штат Техас, неизвестный мужчина открыл огонь, в результате которой погибли три человека.

Жертвами стали трое взрослых мужчин. Правонарушителю удалось скрыться с места преступления.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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