В Ивано-Франковске ночью на улице Галицкой взорвался автомобиль BMW Х5. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Предварительно правоохранители установили, что иномарка взорвалась после того, как неизвестный человек от берега реки Быстрица-Солотвинская выстрелил из предмета, что похожий на ручной противотанковый гранатомет.
Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская окружная прокуратура.
Возгорание автобуса в Киеве
29 апреля в Киеве загорелся автобус с людьми внутри. Пассажиры и водитель смогли выйти самостоятельно, никто не пострадал.
Причина возгорания автобуса в Киеве пока неизвестна.
Несмотря на то, что спасатели ликвидировали пожар за 12 минут, автобус сгорел дотла.