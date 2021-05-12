PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Ивано-Франковске ночью взорвали BMW Х5

Вибух автомобіля в Івано-Франківську

В Ивано-Франковске ночью на улице Галицкой взорвался автомобиль BMW Х5. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Предварительно правоохранители установили, что иномарка взорвалась после того, как неизвестный человек от берега реки Быстрица-Солотвинская выстрелил из предмета, что похожий на ручной противотанковый гранатомет.

Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская окружная прокуратура.

  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
  • Вибух автомобіля в Івано-Франківську
В Ивано-Франковске ночью взорвали BMW Х5 / 5 фотографий

Возгорание автобуса в Киеве

29 апреля в Киеве загорелся автобус с людьми внутри. Пассажиры и водитель смогли выйти самостоятельно, никто не пострадал.

Причина возгорания автобуса в Киеве пока неизвестна.

Несмотря на то, что спасатели ликвидировали пожар за 12 минут, автобус сгорел дотла.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка