В Одесской больнице требовали деньги за бесплатные операции на сердце

Служба безопасности Украины уличила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской больницы на получении взяток.

По коррупционной схеме врачи требовали денег с пациентов за оказание услуг, подпадающих под бесплатную медицинскую помощь. Стоимость таких “услуг” составляла от 86 до 400 тыс. и зависела от сложности состояния пациента.

В СБУ сообщили, что организатором схемы выступил заведующий отделением медучреждения.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в размере $11 тыс. в помещении медучреждения. Жертвой коррупционной схемы стал пациент, которому необходима была операция на аорте.

Во время обысков правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, по которой распределяли средства, полученные от больных.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 задержанному сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по делу продолжаются.

В Одессе задержали чиновника Госпродпотребслужбы

В Одессе задержали заместителя руководителя управления территориального подразделения Госпродпотребслужбы на получении взятки.

По данным правоохранителей, чиновник требовал от предпринимателя денежное вознаграждение в размере 20 тыс. грн за уменьшение штрафных санкций относительно нарушений, которые были обнаружены во время проверки заведения общественного питания.