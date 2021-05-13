Во Львовской области мужчина разорвал кота.
Еще в ноябре 2020 года он взял животное у друга и подарил его сестре, которая проживает вместе с ним. Котенка назвали Мурчиком, оба хозяева заботились о животном.
Однако позже мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес животному травмы, несовместимые с жизнью.
По его сведениям, кот ослушался, из-за чего он взял животное за лапы и разорвал. Сейчас мужчина жалеет о своем поступке.
За жестокую расправу над котом ему теперь грозит три года лишения свободы.
Издевательство над котом
В Червонограде Львовской области парень закрыл живого котенка в трехлитровой банке и издевался над ним, снимая его в Instagram.
Неравнодушные пользователи обратились в полицию, чтобы наказать нарушителя.
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