Во Львовской области мужчина разорвал кота.

Еще в ноябре 2020 года он взял животное у друга и подарил его сестре, которая проживает вместе с ним. Котенка назвали Мурчиком, оба хозяева заботились о животном.

Однако позже мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес животному травмы, несовместимые с жизнью.

По его сведениям, кот ослушался, из-за чего он взял животное за лапы и разорвал. Сейчас мужчина жалеет о своем поступке.

За жестокую расправу над котом ему теперь грозит три года лишения свободы.

Издевательство над котом

В Червонограде Львовской области парень закрыл живого котенка в трехлитровой банке и издевался над ним, снимая его в Instagram.

Неравнодушные пользователи обратились в полицию, чтобы наказать нарушителя.

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