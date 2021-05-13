В Днепропетровской области мужчина напал на женщину и ограбил ее после похорон. Сейчас суд вынес ему приговор — 12 лет за решеткой.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в января 2020 года в городе Павлоград.

Так, однажды у подъезда местного дома злоумышленник увидел похороны незнакомого мужчины.

Поэтому он решил в тот момент поехать вместе с родственниками умершего на кладбище, а также на поминальный обед. Во время него 49-летний мужчина заметил, как вдове люди дают деньги на похороны.

Поэтому после обеда он начал следить за женщиной аж до дома. Далее мужчина проник в квартиру и напал на нее с ножом, порезав таким образом лицо.

Затем он украл у потерпевшей 7 тыс. грн, паспорт и банковскую карточку. После чего скрылся с места преступления.

Впоследствии злоумышленника задержали. Однако свою вину в суде он не признал. Зато ее полностью доказала прокуратура.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В Киеве мужчина порезал ножом людей

В столице задержали мужчину, который ножом ранил мужчину и женщину.

Накануне они сделали ему замечание касательно собаки, которого тот выгуливал без намордника.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Днепропетровская прокуратура