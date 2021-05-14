PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

В Киевской области женщина зарезала своего любовника во время ссоры

В Киевской области женщина зарезала своего любовника во время ссоры

На Киевщине нетрезвая женщина зарезала ножом своего сожителя.

Местные жители считают, что Екатерина, несмотря на пьянство, имела отличный нюх.

Читайте
Затянул тело в коридор и накрыл простыней: на Киевщине мужчина убил друга

Ее сожитель Сергей улегся рядом с ней в постели после того, как побывал у скота не приняв душ.

Женщина не выдержала такой наглости, схватила нож и ударила мужчину в грудь.

В то время к ним в гости зашла соседка и увидела драку.

Виктория говорит, что даже не заметила, как хозяйка полоснула ножом мужчину.

После ссоры женщина накрыла мужа одеялом и легла отдыхать рядом.

Между тем гостя подняла шум, вызвала медиков и полицию.

— По словам самой подозреваемой, сожитель начал ее бить, а она дала отпор. Взяла нож и ударила его в район грудной клетки, — рассказывает пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Мужчина скончался на операционном столе, а подозреваемую уже отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог.

Подожгли живьем

В селе Кохановка в Одесской области в больницу доставили женщину с очень сильными ожогами тела.

Полиция установила, что женщина пострадала, пытаясь успокоить своего соседа, который ссорился с женой и хотел ее убить.

Мужчина облил соседку горючим веществом и бросил в нее зажигалку.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка