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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Израиле протестующие жестоко избили арабского водителя (18+)

Протесты в израиле

В Израиле во время протестов толпа жестоко избила водителя-араба. Произошло это во время столкновений вечером 12 мая в городе Бат-Ям.

Водитель пытался на авто убежать от разъяренной толпы, однако демонстранты поняли, что за рулем араб, и набросились на него.

Соответствующее видео появилось в Twitter. Авто, которое пыталось скрыться, дважды протаранило припаркованные машины. После второго столкновения на него набросились протестующие.

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Люди вытащили из автомобиля араба. Его начали жестоко избивать руками и ногами. Однако пока остается неизвестным, в каком состоянии находится водитель.

Обстрелы в Израиле

Вечером 10 мая представители движения ХАМАС начали ракетные обстрелы мирных жителей на юге Израиля. Из-за взрывов в нескольких городах сработали сирены воздушной тревоги.

Причиной конфликта стали намерения израильских властей выселить некоторые арабские поселения с восточного Иерусалима, что возмутило палестинцев.

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