В Израиле во время протестов толпа жестоко избила водителя-араба. Произошло это во время столкновений вечером 12 мая в городе Бат-Ям.

Водитель пытался на авто убежать от разъяренной толпы, однако демонстранты поняли, что за рулем араб, и набросились на него.

Соответствующее видео появилось в Twitter. Авто, которое пыталось скрыться, дважды протаранило припаркованные машины. После второго столкновения на него набросились протестующие.

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Люди вытащили из автомобиля араба. Его начали жестоко избивать руками и ногами. Однако пока остается неизвестным, в каком состоянии находится водитель.

בת ים, הערב: זה לא ניסיון דריסה, זה פחד של הנהג מההמון הקיצוני. לינץ’ בנהג ממוצא ערבי, למה? כי הוא ערבי. תוהו ובוהו. pic.twitter.com/o5Z0iLCd5n — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) May 12, 2021

Обстрелы в Израиле

Вечером 10 мая представители движения ХАМАС начали ракетные обстрелы мирных жителей на юге Израиля. Из-за взрывов в нескольких городах сработали сирены воздушной тревоги.

Причиной конфликта стали намерения израильских властей выселить некоторые арабские поселения с восточного Иерусалима, что возмутило палестинцев.