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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Искал лучшей жизни: на Харьковщине задержали подростка из Ленинградской области

ГПСУ Харьковской области

Харьковский отряд ГПСУ задержал 15-летнего подростка, который незаконно перешел украино-российскую границу.

Уроженец Ленинградской области РФ якобы ехал в Украину в поисках лучшей жизни. Документов, удостоверяющих личность, при нем не оказалось.

Задержать парня удалось благодаря бдительности местных жителей.

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Они сообщили правоохранителям, что со стороны приграничного села Малые Проходы в глубь территории Украины идет неизвестный.

Сотрудники ГПСУ устанавливают личность подростка.

Задержание террористов “ДНР” в Харьковской области

В конце апреля харьковские пограничники задержали мужчину и женщину, которые являлись членами так называемой ДНР.

Боевики пытались въехать в Украину через территорию Российской Федерации.

Правоохранители выявили доказательства причастности арестованных к “ДНР”.

Фото: ГПСУ

Источник: ГМС

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