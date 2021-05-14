Искал лучшей жизни: на Харьковщине задержали подростка из Ленинградской области

Харьковский отряд ГПСУ задержал 15-летнего подростка, который незаконно перешел украино-российскую границу.

Уроженец Ленинградской области РФ якобы ехал в Украину в поисках лучшей жизни. Документов, удостоверяющих личность, при нем не оказалось.

Задержать парня удалось благодаря бдительности местных жителей.

Они сообщили правоохранителям, что со стороны приграничного села Малые Проходы в глубь территории Украины идет неизвестный.

Сотрудники ГПСУ устанавливают личность подростка.

Задержание террористов “ДНР” в Харьковской области

В конце апреля харьковские пограничники задержали мужчину и женщину, которые являлись членами так называемой ДНР.

Боевики пытались въехать в Украину через территорию Российской Федерации.

Правоохранители выявили доказательства причастности арестованных к “ДНР”.

Фото: ГПСУ