Искал лучшей жизни: на Харьковщине задержали подростка из Ленинградской области

Харьковский отряд ГПСУ задержал 15-летнего подростка, который незаконно перешел украино-российскую границу.
Уроженец Ленинградской области РФ якобы ехал в Украину в поисках лучшей жизни. Документов, удостоверяющих личность, при нем не оказалось.
Задержать парня удалось благодаря бдительности местных жителей.
Они сообщили правоохранителям, что со стороны приграничного села Малые Проходы в глубь территории Украины идет неизвестный.
Сотрудники ГПСУ устанавливают личность подростка.
Задержание террористов “ДНР” в Харьковской области
В конце апреля харьковские пограничники задержали мужчину и женщину, которые являлись членами так называемой ДНР.
Боевики пытались въехать в Украину через территорию Российской Федерации.
Правоохранители выявили доказательства причастности арестованных к “ДНР”.
Фото: ГПСУ