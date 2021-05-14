В Украине обнаружили случаи заражения малярией. Все больные — сотрудники морских судов, которую курсировали в страны Африки.

По информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, один случай заболевания стал летальным. От малярии умер 31-летний мужчина из Одесской области, который в течение последних шести месяцев работал поваром на борту морского судна, курсировавшего в страны Африки (Сенегал, Кот-д’Ивуар, Конго).

Во время эпидрасследования выяснилось, что мужчина во время рейса не получал противомалярийные препараты. Кроме него на судне находились еще шесть моряков из Украины.

Впоследствии стало известно, что еще двое из них заболели малярией. Мужчин госпитализировали в лечебные учреждения Херсона и Николаева.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось.

В начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины. Больной в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна, осуществляющего перевозки в порты Анголы. Его госпитализировали, а затем перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Больному проводится специфическое лечение и дезинтоксикационная терапия.

Также в конце апреля в Херсоне у мужчины 35-лет зарегистрировали случай завезенной тропической малярии. Он работал старшим помощником капитана на теплоходе, который осуществлял перевозку контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Нигерия, Намибия, Заир, Камерун) и Азии (Сингапур, Шри-Ланка).

Малярия — угрожающее для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Малярия поддается профилактике и лечению. Для профилактики заболевания нужно принимать противомалярийные препараты или химиопрофилактику.

Чтобы уберечься от болезни нужно:

одевать одежду, которая максимально прикрывает тело;

использовать репелленты — средства от насекомых, в частности комаров;

находиться в помещениях, где установлены антимоскитные сетки, обработанные инсектицидом длительного действия.

В Украине все зарегистрированные случаи малярии — завезенные. В основном передача инфекции происходит в странах Африки, Азии, Северной и Южной Америки.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы — лихорадка, головная боль — могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Источник: Центр общественного здоровья