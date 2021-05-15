В селе Войниха Полтавской области мужчина сжег дом, где проживал с гражданской женой Ларисой и тремя детьми.

Инцидент произошел после того, как женщина сообщила Евгению о намерении развестись и вместе с детьми переехала к матери, которая живет в квартире через дорогу напротив.

Лариса с матерью вызвали полицию, когда из окна увидели, что Евгений развел костер посреди двора и, угрожая себя сжечь, пошел в дом.

Евгений облил себя и вещи бензином. Когда патрульные проникли в дом, он лежал на диване в комнате и раз за разом поджигал спички. Облитый горючим с головы до ног житель села уверял, что устраивать пожар не собирается.

Когда же к Евгению обратись жена, он то ли вскипел, то ли случайно выронил спичку, и в какой-то момент вспыхнул.

Инспектор Лубенского районного отдела полиции Виталий Якименко схватил одеяло и начал его тушить.

– Поскольку оно было небольшое, накрыть его полностью мне не удалось, пламя вырывалось из-под него, – вспоминает инспектор.

Пострадавшего на скорой отвезли в местную больницу. Туда же забрали и патрульного, который надышался едкого дыма.

Инспектора наутро отпустили. А вот лечение Евгения продлится долго.

По словам хирурга Лубенской больницы Артема Руденко, мужчину госпитализировали с ожогами головы, грудной клетки, спины, обеих верхних конечностей. Сейчас он в стабильно тяжелом состоянии. Его готовят к транспортировке в ожоговый центр Кременчуга.

Дом, в котором мужчина поджег себя, выгорел почти полностью. Мебель, одежда, книги и игрушки – почти все, что было внутри, сгорело.

Гражданской жене и ее матери жалко дома, но на Евгения зла не держат. Лариса навещала его в больнице и уверяет: он жалеет о своем поступке.

Однако отвечать за умышленное уничтожение имущества ему все же придется.

Поджог женщины в Одесской области

10 мая в Одесской области в больницу госпитализировали женщину с ожогами шеи, туловища и конечностей.

Правоохранители установили, что она пострадала, пытаясь успокоить своего соседа, который ссорился с женой и хотел ее убить.

Мужчина облил соседку воспламеняющимся веществом и бросил в нее зажигалку.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Подробнее о поджоге женщины в Одесской области читайте в материале Фактов ICTV.