В Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами

В Ровенской области перевернулся автобус, в котором находилось 20 пассажиров. Из них четверо госпитализированы в больницу с травмами.

ДТП произошло в селе Мирогоща Дубенского района.

По данным правоохранителей, 28-летний водитель маршрутки, который следует по маршруту Дубно-Ровно, хотел избежать столкновения с легковым автомобилем, который выезжал со второстепенной дороги.

Поэтому водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения. Затем — на обочину. В результате чего общественный транспорт перевернулся.

После аварии, четырех пассажиров доставили в медучреждение. Состояние их здоровья в настоящее время оценивают медики.

Всего в салоне маршрутки находилось около 20 человек.

Полицейские установили, что водитель на момент совершения ДТП был трезв.











Хотел избежать столкновения: на Ровенщине перевернулась маршрутка с пассажирами / 3 фотографии

Сейчас правоохранители начали досудебное расследование. А дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено.

ДТП в Ивано-Франковской области

Недавно в селе Корнич Коломыйского района состоялось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Во время движения столкнулись легковушка и автобус, который двигался по маршруту Ивано-Франковск-Снятин.

В результате чрезвычайного происшествия два человека, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.

Подробнее о смертельном ДТП в Ивано-Франковской области читайте на Фактах ICTV.