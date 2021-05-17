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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Хотел избежать столкновения: на Ровенщине перевернулась маршрутка с пассажирами

ДТП на Рівненщині за участі маршрутки

В Ровенской области перевернулся автобус, в котором находилось 20 пассажиров. Из них четверо госпитализированы в больницу с травмами.

ДТП произошло в селе Мирогоща Дубенского района.

По данным правоохранителей, 28-летний водитель маршрутки, который следует по маршруту Дубно-Ровно, хотел избежать столкновения с легковым автомобилем, который выезжал со второстепенной дороги.

Поэтому водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения. Затем — на обочину. В результате чего общественный транспорт перевернулся.

После аварии, четырех пассажиров доставили в медучреждение. Состояние их здоровья в настоящее время оценивают медики.

Всего в салоне маршрутки находилось около 20 человек.

Полицейские установили, что водитель на момент совершения ДТП был трезв.

  • В Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами
  • В Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами
  • В Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами
  • В Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами
  • В Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами
  • В Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами
Хотел избежать столкновения: на Ровенщине перевернулась маршрутка с пассажирами / 3 фотографии

Сейчас правоохранители начали досудебное расследование. А дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено.

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ДТП в Ивано-Франковской области

Недавно в селе Корнич Коломыйского района состоялось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Во время движения столкнулись легковушка и автобус, который двигался по маршруту Ивано-Франковск-Снятин.

В результате чрезвычайного происшествия два человека, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.

Подробнее о смертельном ДТП в Ивано-Франковской области читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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